İnönü'de kar kalınlığı 40 santimetreyi buldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel İnönü'de kar kalınlığı 40 santimetreyi buldu - Son Dakika

İnönü'de kar kalınlığı 40 santimetreyi buldu

6 saat önce

Eskişehir'de gece saatlerinde başlayan ve etkili olan kar yağışı İnönü ilçesinde daha sert hissedildi.

İnönü'de kar kalınlığı 40 santimetreyi buldu, System.String[]

Eskişehir'de gece saatlerinde başlayan ve etkili olan kar yağışı İnönü ilçesinde daha sert hissedildi.


Eskişehir İnönü ilçesinde gece saatlerinde başlayan ve etkili olan kar yağışıyla birlikte ilçede kar kalınlığı yer yer yaklaşık 40 santimetreyi bulurken yüksek kesimlerde ise kar kalınlığı 1 metreye ulaştı. Kar yağışı nedeniyle vatandaşlar ulaşımda zorluk çekmemeleri için İnönü Belediyesi ve Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından ilçede kar küreme ve tuzlama çalışması başlatıldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, Eskişehir genelinde kar yağışının 3 gün boyunca aralıklarla etkisini sürdüreceği belirtildi. - ESKİŞEHİR

Eskişehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 04:23 Kaynak: İHA
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