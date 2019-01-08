İnönü'de Kar temizliği Devam Ediyor

Eskişehir İnönü Belediyesi, 2018'in son haftalarında başlayan ve etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle kar temizleme çalışmaları kapsamında, trafiğin düzenli bir şekilde devam etmesi ve vatandaşların mağduriyet yaşamaması için cadde ve sokaklardaki karla mücadele çalışmalına aralıksız devam ediyor.

İnönü Belediyesi ekipleri kar temizleme çalışmaları kapsamında, ilçedeki okul, cami, resmi kurumlara ulaşımı sağlayan yaya yolları, cadde ve sokaklar ile birlikte kaldırımlarda kar temizleme ve tuzlama çalışmaları yaptılar.