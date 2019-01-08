İnönü'de Kar Temizliği Devam Ediyor
2 saat önce
İnönü Belediyesi ekipleri etkisini sürdüren kar yağışı ile mücadele çalışmalarına aralıksız devam ediyor.
İnönü
Belediyesi ekipleri etkisini sürdüren kar yağışı ile mücadele çalışmalarına aralıksız devam ediyor.
İnönü Belediyesi ekipleri kar temizleme çalışmaları kapsamında, ilçedeki okul, cami, resmi kurumlara ulaşımı sağlayan yaya yolları, cadde ve sokaklar ile birlikte kaldırımlarda kar temizleme ve tuzlama çalışmaları yaptılar. Bu çalışmalar sonucundan vatandaşların ulaşımlarında yaşayabilecekleri aksamaların önüne geçildi. - ESKİŞEHİR
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 03:09 Kaynak: İHA
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