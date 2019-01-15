Son Dakika Haberleri: İnönü'de Karla Mücadele Anında Başladı

İnönü'de Karla Mücadele Anında Başladı

18 dakika önce

Eskişehir İnönü belediyesi hazırlıklı olduğu kar yağışı sonrası cadde ve sokaklara anında müdahale ederek ilçe sakinlerinin ulaşımlarında kolaylık sağlamaya devam ediyor.

İnönü'de Karla Mücadele Anında Başladı, System.String[]

İnönü Belediyesi tarafından meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarılar sonrası hazırda beklettiği karla mücadele ekipleri öğlenden sonra ilçede etkili olan kar yağışı sonrası ilçede ulaşımın durmaması için cadde sokak ve kaldırımlar ile birlikte toplu olarak kullanılan alanlarda temizlik çalışmalarına başladılar.

İnönü Belediyesinden yapılan açıklamaya göre karla mücadele çalışması ilerleyen saatlerde de devam edeceği belirtildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 02:32 Kaynak: Bültenler

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ekrem İmamoğlu Vaatlerini Sıraladı: Bebekli Annelere Ulaşım Ücretsiz Olacak Son Dakika! Trump'ın Skandal Sözlerine Kılıçdaroğlu'ndan Sert Yanıt: Kimse Sokak Kabadayısı Diliyle Türkiye'yi Tehdit Edemez

Giresunlular Kenevir Ekmek İstiyor Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'deki Güvenli Bölge Türkiye Tarafından Oluşturulacak
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.1.2019 14:50:37. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İnönü'de Karla Mücadele Anında Başladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]