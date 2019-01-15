İnönü'de Karla Mücadele Anında Başladı

İnönü Belediyesi tarafından meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarılar sonrası hazırda beklettiği karla mücadele ekipleri öğlenden sonra ilçede etkili olan kar yağışı sonrası ilçede ulaşımın durmaması için cadde sokak ve kaldırımlar ile birlikte toplu olarak kullanılan alanlarda temizlik çalışmalarına başladılar.

İnönü Belediyesinden yapılan açıklamaya göre karla mücadele çalışması ilerleyen saatlerde de devam edeceği belirtildi.