İnönü'de Karla Mücadele Anında Başladı
18 dakika önce
Eskişehir İnönü belediyesi hazırlıklı olduğu kar yağışı sonrası cadde ve sokaklara anında müdahale ederek ilçe sakinlerinin ulaşımlarında kolaylık sağlamaya devam ediyor.
İnönü Belediyesi tarafından meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarılar sonrası hazırda beklettiği karla mücadele ekipleri öğlenden sonra ilçede etkili olan kar yağışı sonrası ilçede ulaşımın durmaması için cadde sokak ve kaldırımlar ile birlikte toplu olarak kullanılan alanlarda temizlik çalışmalarına başladılar.
İnönü Belediyesinden yapılan açıklamaya göre karla mücadele çalışması ilerleyen saatlerde de devam edeceği belirtildi.
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Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 02:32 Kaynak: Bültenler
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