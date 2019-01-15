Son Dakika Haberleri: İnönü'de Karla Mücadele Çalışmaları

İnönü'de Karla Mücadele Çalışmaları

2 saat önce

İnönü Belediyesi hazırlıklı olduğu kar yağışı sonrası cadde ve sokaklara anında müdahale ederek ilçe sakinlerinin ulaşımlarında kolaylık sağlamaya devam ediyor.

İnönü'de Karla Mücadele Çalışmaları, System.String[]
İnönü Belediyesi hazırlıklı olduğu kar yağışı sonrası cadde ve sokaklara anında müdahale ederek ilçe sakinlerinin ulaşımlarında kolaylık sağlamaya devam ediyor.

İnönü Belediyesi, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarılar sonrası öğleden sonra başlayan kar yağışının ardından hazırda beklettiği karla mücadele ekiplerini harekete geçirdi. Ekipler, ilçede ulaşımın aksamaması için cadde sokak ve kaldırımlar ile birlikte toplu olarak kullanılan alanlarda temizlik çalışmalarına başladılar. İnönü Belediyesinden yapılan açıklamada, karla mücadele çalışmasının ilerleyen saatlerde de devam edeceği belirtildi. - ESKİŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 02:45 Kaynak: İHA

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