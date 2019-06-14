İnönü'de karne sevinci
3 saat önce
Eskişehir İnönü ilçesi Şehit Ali İhsan Aydın İlkokulunda 2018-2019 yılında mezun olan öğrenciler için tören düzenlendi.
Eskişehir İnönü
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 05:45 Kaynak: İHA
ilçesi Şehit Ali İhsan Aydın
İlkokulunda 2018-2019 yılında mezun olan öğrenciler için tören düzenlendi.
Şehit Ali İhsan Aydın
İlkokulunda düzenlenen programda İnönü Belediye Başkan Yardımcısı Serhat Hamamcı ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhammet Büyük sınıfları dolaşarak öğrencilerin karnelerini verdi. Öğrencilerin mutluluklarına ortak olan Başkan Yardımcısı Hamamcı ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Büyük öğrenci ve öğretmenlere eğitim dönemindeki başarılarından dolayı kutlarken güzel bir yaz tatili dileklerini ilettiler.
Tören sonunda öğrenciler havaya topluca keplerini atarak mezuniyet sevinci yaşadılar. - ESKİŞEHİR
Otomobiliyle dolaşmaya çıkan genç adam, silahlı saldırıya uğradı! O anlar kamerada
Seyir halindeki aracında saldırıya uğradı... O anlar kamerada
Turizm cenneti Kuşadası'ndaki çöp yığınları vatandaşları isyan ettirdi
Telef olan ineğine ağlayan çiftçiye Haluk Leven'ten yardım eli