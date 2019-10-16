İnönü'de kilit taş çalışmaları devam ediyor
1 saat önce
Eskişehir İnönü ilçesinde kilit taş çalışmaları aralıksız devam ediyor.
Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 02:18 Kaynak: Bültenler
İnönü Belediyesi tarafından ilçe genelinde belirli program dahilinde devam eden kilit taş çalışmaları yeni oluşan mahallelerden sonra ilçe merkezinde İsmetpaşa Mahallesi Altınbayır mevkisi ile devam etti.
Çalışmalardan memnuniyet duyan mahalle sakinleri İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt'a ve belediye çalışanlarına teşekkür etti.
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