Son Dakika Haberleri: İnönü'de kilit taş çalışmaları devam ediyor
Son Dakika Güncel İnönü'de kilit taş çalışmaları devam ediyor

İnönü'de kilit taş çalışmaları devam ediyor

1 saat önce

Eskişehir İnönü ilçesinde kilit taş çalışmaları aralıksız devam ediyor.

İnönü'de kilit taş çalışmaları devam ediyor, System.String[]

İnönü Belediyesi tarafından ilçe genelinde belirli program dahilinde devam eden kilit taş çalışmaları yeni oluşan mahallelerden sonra ilçe merkezinde İsmetpaşa Mahallesi Altınbayır mevkisi ile devam etti.

Çalışmalardan memnuniyet duyan mahalle sakinleri İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt'a ve belediye çalışanlarına teşekkür etti.

İsmetpaşa Mahallesi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 02:18 Kaynak: Bültenler
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