İnönü'de Kilitli Parke Taşı Çalışması

İnönü Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan Kapalı Pazar Yeri ile toplantı, çok amaçlı salonları ile birlikte STK'ların birada bulunmasını sağlayan Belediye hizmet Çarşısının içerisinde bulunduğu alanda belediye fen işleri ekipleri tarafından kilitli parke taşı döşenmesi gerçekleştirildi.

İnönü Belediyesinden yapılan açıklamaya göre çalışma sonrası halkın yoğun olarak kullandığı iki büyük hizmetin daha estetik bir görünüme kavuşacağı belirtildi.