İnönü'de Kızak Festivali
1 saat önce
İnönü Belediyesi tarafından bu yıl 3'üncüsü gerçekleştirilen Kızak Festivali'nin açılışını AK Parti Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay yaptı.
İnönü
Belediyesi tarafından bu yıl 3'üncüsü gerçekleştirilen Kızak Festivali'nin açılışını AK Parti Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay
yaptı.
Günay'ın iletişim ofisinden yapılan açıklamaya göre, Günay festivalde kızak yarışının başlama işaretini verdi. Daha sonra çocuklarla birlikte kızak yarışı yapan Günay, kar topu oynadı.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Günay, söz konusu sosyal aktivitelerin toplumun birlik ve beraberliği, mutlulukların paylaşılması ve kaynaşması için çok önemli olduğunun altını çizdi.
Geleneklerin yaşatılmasının önemine değinen Günay, "Her şeyden önemlisi burada çocuklarımızın mutluluklarını görüyoruz. Karnelerini aldılar, şimdi onlar için tatil zamanı. Bu etkinlikle onları mutlu eden İnönü Belediye Başkanımız Kadir Bozkurt
'a teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.
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Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 03:28 Kaynak: AA
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