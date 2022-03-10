İnönü'de Koruyucu Aile Programı tanıtıldı - Son Dakika
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İnönü'de Koruyucu Aile Programı tanıtıldı

10.03.2022 17:06
İnönü'de Koruyucu Aile Programı tanıtıldı

İnönü ilçesinde, Gönül Elçileri Projesi kapsamında Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce Gerçekleştirilen "Koruyucu Aile Programı"yla ilgili tanıtım toplantısı düzenlendi.

İnönü ilçesinde, Gönül Elçileri Projesi kapsamında Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce Gerçekleştirilen "Koruyucu Aile Programı"yla ilgili tanıtım toplantısı düzenlendi.

Vali Erol Ayyıldız'ın eşi Dilek Didem Ayyıldız, yaptığı konuşmada, Gönül Elçileri Projesi Koruyucu Aile Alt Projesi'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde 18 Aralık 2012'de başlatıldığını anımsatarak, projenin son dönemde yapılan en önemli hizmetlerden birisi olduğunu kaydetti.

Daha sonra beraberindekiler ile İnönü Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünü ziyaret ederek yapılan çalışmalar hakkında bilgi alan Ayyıldız, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü çalışanlarına ve kursiyerlerine çalışmalarında başarılar diledi. Bunun ardından Ayyıldız ve Kaymakam Rümeysa Sena Kurt, kanser tedavisi gören hastaları evlerinde ziyaret etti.

Toplantıya İnönü Kaymakamı Rümeysa Sena Kurt, İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, İl Kültür ve Turizm Müdürü Şennur Azade, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Vekili Hüseyin Hacıoğlu, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ercan Atasoy'un eşi Ünzile Atasoy, İl Müftüsü Bekir Gerek'in eşi Hatice Gerek, Müftü Yardımcısı Fatma Adsoy ile diğer ilgililer ve vatandaşlar katıldı.

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Gönül Elçileri, Emine Erdoğan, Erol Ayyıldız, Koruyucu Aile, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İnönü'de Koruyucu Aile Programı tanıtıldı - Son Dakika


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