Son Dakika Haberleri: İnönü'de Mehmetçik Çeşmesi açıldı
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İnönü'de Mehmetçik Çeşmesi açıldı

6 saat önce

Eskişehir İnönü ilçesinde hayırsever bir vatandaş tarafından yapılan Mehmetçik Çeşmesi dualarla açıldı.

İnönü'de Mehmetçik Çeşmesi açıldı, System.String[]

Eskişehir İnönü ilçesinde hayırsever bir vatandaş tarafından yapılan Mehmetçik Çeşmesi dualarla açıldı.


Eskişehir İnönü ilçesi tarım arazileri bölgesinde bulunan Kömürlük mevkiinde Mehmet Karadağ isimli hayırsever bir vatandaş tarafından yapımı gerçekleştirilen, çevre düzenlemesi ise İnönü Belediyesi tarafından tamamlanan Mehmetçik Çeşmesi'nin açılışı dualarla gerçekleştirildi. İnönü Kaymakamı Burak Çimşir, İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, İnönü Belediye Başkan Yardımcısı Serhat Hamamcı, İnönü Müftüsü Şenol Şahin, Muhtarlar ve çok sayıda ilçe sakininin katılımı ile gerçekleştirilen çeşme açılışında Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı Mevlid-i Şerif okundu ve dualar edildi.


Duaların okunmasının ardından İnönü Kaymakamı Burak Çimşir, İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt ve muhtarlar ile birlikte açılışı gerçekleştirilen Mehmetçik Çeşmesinin yanına çınar ağacı fidanı dikilerek tören tamamlandı. - ESKİŞEHİR

Eskişehir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 02:15 Kaynak: İHA
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