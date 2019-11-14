İnönü'de Mevlid-i Nebi Haftası programı yapıldı

Eskişehir'in İnönü İlçe Müftülüğü tarafından Mevlid-i Nebi haftası programı düzenlendi.



İnönü Belediyesi Hizmet Çarşısı Çok Amaçlı Salonunda Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programın açılış konuşmasını İlçe Müftüsü Şenol Şahin yaptı. Program İnönü İlahi Korosunun dinletisinin ardından Mahmudiye Müftüsü Erdoğan Aslantaş tarafından 'Peygamberimiz ve Aile' adlı konferansı ile devam etti.



İnönü İlçe Müftülüğü tarafından düzenlenen programa; İnönü İlçe Kaymakamı Burak Çimşir, İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, İlçe Jandarma Komutanı Yakup İlhan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhammet Büyük, İnönü Müftüsü Şenol Şahin, muhtarlar, kurum amirleri ve çok sayıda ilçe sakini katıldı.



Program sonrası İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, İnönü Belediyesi Kapalı Pazaryerinde tezgah açan pazar esnafını ziyaret ederek pazarcı esnafı ve alışverişe gelen vatandaşlarla bir süre sohbet ederek hayırlı işler dileklerinde bulundu. - ESKİŞEHİR