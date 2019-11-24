İnönü'de öğretmenler Atatürk Anıtı'na çelenk koydu

Eskişehir'in İnönü ilçesinde öğretmenler '24 Kasım Öğretmenler Günü' dolayısıyla Atatürk Anıtı'na çelenk koydular.



Eskişehir'in İnönü ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlamaları kapsamında tören düzenlendi. İnönü İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve ilçede görevli öğretmenler tarafından gerçekleştirilen tören İnönü Cumhuriyet Meydanından Atatürk Anıtı'na İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhammet Büyük tarafından çelenk sunulması ile başladı. Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden törene katılan İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhammet Büyük, öğretmenlerin ve tüm eğitim camiasının 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladı. - ESKİŞEHİR