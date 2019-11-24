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Son Dakika Güncel İnönü'de öğretmenler Atatürk Anıtı'na çelenk koydu - Son Dakika

İnönü'de öğretmenler Atatürk Anıtı'na çelenk koydu

6 saat önce

Eskişehir'in İnönü ilçesinde öğretmenler '24 Kasım Öğretmenler Günü' dolayısıyla Atatürk Anıtı'na çelenk koydular.

İnönü'de öğretmenler Atatürk Anıtı'na çelenk koydu, System.String[]

Eskişehir'in İnönü ilçesinde öğretmenler '24 Kasım Öğretmenler Günü' dolayısıyla Atatürk Anıtı'na çelenk koydular.


Eskişehir'in İnönü ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlamaları kapsamında tören düzenlendi. İnönü İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve ilçede görevli öğretmenler tarafından gerçekleştirilen tören İnönü Cumhuriyet Meydanından Atatürk Anıtı'na İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhammet Büyük tarafından çelenk sunulması ile başladı. Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden törene katılan İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhammet Büyük, öğretmenlerin ve tüm eğitim camiasının 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladı. - ESKİŞEHİR

Eskişehir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.11.2019 11:40 Kaynak: İHA
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