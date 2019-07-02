Son Dakika Haberleri: İnönü'de park ve bahçe çalışmalarını sürdürüyor
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İnönü'de park ve bahçe çalışmalarını sürdürüyor

47 dakika önce

İnönü Belediyesi, park, bahçe ve çevre düzenleme çalışmalarına devam ediyor.

İnönü'de park ve bahçe çalışmalarını sürdürüyor, System.String[]
İnönü Belediyesi, park, bahçe ve çevre düzenleme çalışmalarına devam ediyor.

İnönü Belediye'si Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından yürütülen çalışmalarda, ilçede bulunan park ve bahçelerde yabani otların temizliği, çim biçimi, cadde temizliği ve çevre düzenlemeleri aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkında çim biçimi, yabani otların temizliği ile birlikte Ali İhsan İlkbahar Bulvarında cadde temizliği gerçekleştirildi. - ESKİŞEHİR
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 03:13 Kaynak: İHA
Fen İşleri Müdürlüğü, İnönü, Yaşam
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