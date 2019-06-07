İnönü'de Ramazan Ayı ve bayram dolu dolu geçti
1 saat önce
İnönü Belediyesi tarafından Ramazan Ayı boyunca düzenlenen çeşitli etkinlikler Ramazan Bayramı'nda da devam etti.
İnönü
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 04:02 Kaynak: İHA
Belediyesi tarafından Ramazan Ayı boyunca düzenlenen çeşitli etkinlikler Ramazan Bayramı
'nda da devam etti.
İnönü Belediyesi Ramazan Ayı boyunca gerçekleştirdiği çeşitli programlarla vatandaşlara unutulmaz bir ay yaşattı. Etkinliklere katılan çocuklar Hacivat-Karagöz ve orta oyunu gösterileri izleyerek birbirinden eğlenceli yarışmalara katıldılar. Düzenlenen etkinliklerde İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt
, miniklere karne ve bayram hediyeleri dağıttı. Başkan Bozkurt, vatandaşların ve çocukların bayramlarını kutladı. - ESKİŞEHİR
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