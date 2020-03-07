İnönü'de şehitler için mevlit okutuldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel İnönü'de şehitler için mevlit okutuldu - Son Dakika

İnönü'de şehitler için mevlit okutuldu

6 saat önce

Eskişehir'in İnönü ilçesinde Suriye'nin kuzeyinde yürütülen Bahar Kalkanı Harekatında şehit olan Mehmetçik ve tüm şehitler için mevlit okutuldu.

İnönü'de şehitler için mevlit okutuldu, System.String[]

Eskişehir'in İnönü ilçesinde Suriye'nin kuzeyinde yürütülen Bahar Kalkanı Harekatında şehit olan Mehmetçik ve tüm şehitler için mevlit okutuldu.


İnönü'de, Bahar Kalkanı Harekatında şehit olan Mehmetçik ve tüm şehitlerin ruhu için mevlit okutuldu. Mahalle caminde Mevlid-i Şerif ve akabinde Kur'an-ı Kerim'in okunmasının ardından İlçe Müftüsü Şenol Şahin tarafından edilen duaya hep birlikte amin denilerek şehitlerin ruhlarına hediye edildi. Ayrıca Mevlid-i Şerif programı sonrası Kümbet Yeniköy Mahalle Muhtarlığı tarafından yemek ikramı ve helva dağıtımında bulunuldu.


Öte yandan İnönü Kümbet Yeniköy Mahalle Muhtarlığı tarafından Şehitler için okutulan Mevlid-i Şerif programına, İnönü İlçe Kaymakamı Burak Çimşir, İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, Belediye Başkan Yardımcısı Serhat Hamamcı, belediye meclis üyelerinden Süleyman Şen, mahalle muhtarlarından Mustafa Gökdağ, Hayrettin Arabacıoğlu, Ergün Erol, kurum amirleri ve çok sayıda mahalle sakini katıldı. - ESKİŞEHİR

Bahar Kalkanı Harekatı, Eskişehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 12:10 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Gençlik hastalığı teşhisi konulan 'Fındık' kritik süreci atlattı
İYİ Partili Aylin Cesur, şehit cenazesindeki fotoğraflarla ilgili suskunluğunu bozdu İdlib şehidi Hüseyin Özdemir'in babası, ayakkabısı çamurlu olduğu için makam aracına binmemiş İletişim Başkanı Altun'dan ateşkes açıklaması: Rejimin ihlal etmesine izin vermeyeceğiz

Son Dakika Haberleri
16:54 Rock'ın ışığıyla ezber bozuyorlar
16:54 İlk yerli süper kahraman animasyonu 3 Nisan'da gösterime girecek
15:59 'Muhterem Nur öldü' haberlerine açıklama geldi: Gözlerini açtı, parmaklarını hareket ettiriyor
15:43 Müslüm Gürses'in eşi Muhterem Nur'un sağlık durumu nasıl?
15:35 Hakan Taşıyan satırla Maraş dondurması kesti

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2020 18:24:04. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: İnönü'de şehitler için mevlit okutuldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]