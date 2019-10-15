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İnönü'de silah kaçakçılığı operasyonu

1 saat önce

Eskişehir'in İnönü ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen operasyonda silah kaçakçılığı yaptığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

İnönü'de silah kaçakçılığı operasyonu, System.String[]

Eskişehir'in İnönü ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen operasyonda silah kaçakçılığı yaptığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, silah ve mühimmat kaçakçılığı yaptığı öne sürülen A.U'yu yakalamak için ilçeye bağlı Esnemez Mahallesi'ndeki evine operasyon düzenledi.

Zanlıya ait depoda yapılan aramalarda 7 av tüfeği, 4 tabanca, 16 kurusıkı tabanca, kurusıkı tabanca namlusu, 16 şarjör, 10 ahşap tüfek dipçiği, 80 tabanca kabza kapağı ve çok sayıda fişek ile tabanca yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi.

Gözaltına alınan A.U'nun jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Jandarma, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 11:06 Kaynak: AA
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