İnönü'de sokak hayvanları aç kalmayacak - Son Dakika

İnönü'de sokak hayvanları aç kalmayacak
6 saat önce
Eskişehir İnönü Belediyesi ilçede belirlediği noktalara kurduğu beslenme noktaları ile sokak hayvanlarına şefkat elini uzatarak onların aç kalmalarının önüne geçiyor.
Eskişehir İnönü Belediyesi ilçede belirlediği noktalara kurduğu beslenme noktaları ile sokak hayvanlarına şefkat elini uzatarak onların aç kalmalarının önüne geçiyor.
Korona virüs salgını nedeniyle İnönü ilçesinde yaşayan su ve mama sıkıntısı çeken sokak hayvanları için İnönü belediyesi tarafından oluşturulan ekip veteriner eşliğinde ilçede belirlenen beslenme noktalarında su ve mama dağıttılar.
İnönü Belediye Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Koronavirüs salgını sona erene kadar belediye ekipleri tarafından sokak hayvanları için belirlene noktalara mama ve su bırakılmaya devam edileceği bildirildi. - ESKİŞEHİR
Haber Yayın Tarihi: 14.04.2020 03:43 Kaynak: İHA
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