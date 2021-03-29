İnönü'de tarım arazileri yüksek verimle sulanacak - Son Dakika

Eskişehir İnönü ilçesine Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından tarım arazilerinde daha az su kaybı ve daha yüksek verimle sulanması için başlatılan çalışma sürüyor.

İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, DSİ 3. Bölge Eskişehir Müdürü Kağan Şan'ı ziyaret etti. Ziyarette ilçeye ait kapalı devre sulama sistemi ile ilgili istişarelerde bulunulan ziyarette, İnönü ilçesi tarım arazilerinin daha az su kaybı ve daha yüksek verimle sulanmasını sağlayacak sistem ile ilgili yapılan çalışmalar hakkında bilgi alan Başkan Bozkurt, ilgi ve alakalarından dolayı Şan'a teşekkür etti. - ESKİŞEHİR