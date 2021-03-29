İnönü'de tarım arazileri yüksek verimle sulanacak - Son Dakika

İnönü'de tarım arazileri yüksek verimle sulanacak
29.03.2021 12:41
Eskişehir İnönü ilçesine Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından tarım arazilerinde daha az su kaybı ve daha yüksek verimle sulanması için başlatılan çalışma sürüyor.
Eskişehir İnönü ilçesine Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından tarım arazilerinde daha az su kaybı ve daha yüksek verimle sulanması için başlatılan çalışma sürüyor.
İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, DSİ 3. Bölge Eskişehir Müdürü Kağan Şan'ı ziyaret etti. Ziyarette ilçeye ait kapalı devre sulama sistemi ile ilgili istişarelerde bulunulan ziyarette, İnönü ilçesi tarım arazilerinin daha az su kaybı ve daha yüksek verimle sulanmasını sağlayacak sistem ile ilgili yapılan çalışmalar hakkında bilgi alan Başkan Bozkurt, ilgi ve alakalarından dolayı Şan'a teşekkür etti. - ESKİŞEHİR
Son Dakika Mustafa Şentop, tartışma yaratan "Montrö" sözlerine açıklık getirdi: Ben iç hukuktaki düzenlemelerden bahsettim Radamel Falcao, önümüzdeki sezon David Beckham'ın sahibi olduğu takımda forma giyecek AK Partili Hamza Dağ'a canlı yayında soruldu: Kürşat Ayvatoğlu nasıl o kadar zengin oldu? Bahar Candan'ın yüzünü yaralayan kişi serbest bırakıldı, Twitter'dan destek mesajı yağdı Feci kaza 3 çocuğu yetim bıraktı, bir kadını eşinden ayırdı Kürşat Ayvatoğlu, siyasi isimlerle olan fotoğraflarını böyle savundu: Onlara yakın olursam daha güçlü görünürdüm Tokkal ailesinin katil zanlısı Boğa'nın ifadesi ortaya çıktı: İlkay abinin kanlı yüzünü görünce fenalaşıp düştüm Kocanın tutkusu nedeniyle 8 yıllık yuva yıkıldı! İşin içinde başka kadınlar da var