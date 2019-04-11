İnönü'de Taşkın Önleme Çalışmaları

İnönü Belediyesi, yeni oluşan mahallelerde yağmur suyu ve taşkınlar sonucu oluşabilecek sorunlara karşı önlem çalışmalarına devam ediyor.

İnönü Belediyesi, yeni oluşan mahallelerde yağmur suyu ve taşkınlar sonucu oluşabilecek sorunlara karşı önlem çalışmalarına devam ediyor.



Belediye ekipleri, ilçeye bağlı Kümbetakpınar Mahallesi'nde mahalle içince bulunan su kanallarında olası taşkın ve yağmur sularından zarar görme ihtimali karşı taşkın önleme ve yağmur suyu tahliye kanalları açtı. Belediyeden yapılan açıklamaya göre, fen işleri ekiplerine ait iş makineleri ile gerçekleştirilen çalışma sonrası eski ve yeni açılan kanallar koruge boruları ile kapatıldı. Belediyenin mahallede yaptığı taşkın önleme çalışması kilit taş çalışması ile eş güdümlü olarak devam ettiği bildirildi. - ESKİŞEHİR

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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