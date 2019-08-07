Son Dakika Haberleri: İnönü'de temizlik ve çevre düzenleme çalışmaları devam ediyor
Son Dakika Yaşam Haber

İnönü'de temizlik ve çevre düzenleme çalışmaları devam ediyor

1 saat önce

Eskişehir İnönü Belediyesi ilçede temizlik ve çevre düzenleme çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

İnönü'de temizlik ve çevre düzenleme çalışmaları devam ediyor, System.String[]
Eskişehir İnönü Belediyesi ilçede temizlik ve çevre düzenleme çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

İnönü Belediyesi temizlik ve çevre düzenleme çalışmaları kapsamında, ilçe genelinde cami avlularında, cadde ve kaldırımlarda temizlik çalışması ile birlikte park ve bahçelerde de çim biçimi, çiçek ekimi ve çapalama ile çevre düzenleme çalışması gerçekleştirdiler.

İlçenin her noktasında faaliyet gösteren İnönü Belediyesi ekipleri, vatandaşların istek ve taleplerini de ön planda tutuyor. Çalışmalardan memnuniyet duyan vatandaşlar İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt'a teşekkürlerini ilettiler. - ESKİŞEHİR
Eskişehir, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 04:08 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Resmi açıklama yapıldı! Rusya'ya vizesiz seyahat başladı
Rusya ile vizesiz seyahat bugünden itibaren başladı: İlk uçuş gerçekleşti İnsanlığın 4 bin 500 sene önce köpek etini pişirerek tükettiği ortaya çıktı Komünist Başkan vatandaşlardan 25 TL bağış istedi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.8.2019 17:20:52. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İnönü'de temizlik ve çevre düzenleme çalışmaları devam ediyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]