İnönü'de trafik kazası, 7 yaralı
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Eskişehir'in İnönü ilçesi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında, 4'ü çocuk 7 kişi yaralandı.
Eskişehir Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 10:43 Kaynak: İHA
'in İnönü
ilçesi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında, 4'ü çocuk 7 kişi yaralandı.
Kaza sabah 07.00 sıralarında Kütahya Bilecik
oto yolu İnönü mevkiinde meydana geldi. 22 RL 743 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yoldan çıkarak 300 metre sonra takla atarak durabildi. Kazada, araçta bulunan 4'ü çocuk 7 kişi yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla Eskişehir'deki çeşitli hastanelere kaldırıldı. - ESKİŞEHİR
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