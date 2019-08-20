Son Dakika Haberleri: İnönü'de turnuva heyecanı başladı...
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İnönü'de turnuva heyecanı başladı...

1 saat önce

İnönü Belediyesi halı sahasında gerçekleştirilen, 17 futbol takımının katıldığı turnuva, Eskişehir Erenköy ile Gençlerbirliği takımları arasında oynanan ilk müsabaka ile başladı.

İnönü'de turnuva heyecanı başladı..., System.String[]

İnönü Belediyesi tarafından düzenlenen 5. Halı Saha Futbol Turnuvası başladı.

İnönü Belediyesi Halı Sahasında düzenlenen tören sonrası Belediye Başkan Yardımcısı Serhat Hamamcı 5. Geleneksel Halı Saha Futbol Turnuvasının centilmenlik havasında dostluk ve kardeşliğin kazanacağı bir ortamda geçmesini diledi.Başkan Yardımcısı Hamamcı, Eskişehir Erenköy ile Gençlerbirliği takımlarının santra vuruşunu yaparak turnuvayı başlattı.

16 Takımın mücadele edeceği İnönü belediyesi Geleneksel 5. Halı Saha Futbol Turnuvası 3 Eylül 2019 Salı günü yapılacak olan final karşılaşması ile sona erecek.

Gençlerbirliği, Eskişehir, Futbol, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 02:14 Kaynak: Bültenler
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