İnönü'de tuzlama çalışmaları devam ediyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel İnönü'de tuzlama çalışmaları devam ediyor - Son Dakika

İnönü'de tuzlama çalışmaları devam ediyor

6 saat önce

Eskişehir İnönü İlçesi Belediye ekipleri, don ve buzlanma olaylarına karşı tuzlama çalışmalarına devam ediyor.

İnönü'de tuzlama çalışmaları devam ediyor, System.String[]

Eskişehir İnönü İlçesi Belediye ekipleri, don ve buzlanma olaylarına karşı tuzlama çalışmalarına devam ediyor.


İnönü'de etkili olan kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle İnönü Belediyesi Fen İşlerine bağlı ekipler, ilçedeki sokak ve caddelerde don ve buzlanma olaylarına karşı yaşanabilecek olumsuzlukları en aza indirebilmek için tuzlama çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Ülke genelini etkisi altına alan soğuk hava ve beraberindeki etkili olan kar yağışı sonrası İnönü Belediyesi ekipleri, ilçede kar kürüme ve temizlik çalışmalarının yanı sıra tuzlama çalışmalarını da sürdürüyor.


Çalışmalardan memnuniyet duyan ilçe sakinleri yağışlı ve soğuk havanın etkili olduğu ilk günden itibaren gece gündüz demeden yol açma, kar kürüme ve tuzlama çalışmalarına aralıksız devam İnönü Belediyesine ve Belediye Başkanı Kadir Bozkurt'a teşekkür etti. - ESKİŞEHİR

Eskişehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 11:40 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Önce satırla vurdu, ardından kablo ile boğarak parçalara ayırdı
Meteoroloji'nin uyarılarının ardından İstanbul'da kar yağışı başladı Duruşmada kahreden an! Ailesini katleden kişilere yazdığı mektubu gözyaşları içinde okudu Ölümüyle Türkiye'yi yasa boğan Ceren Özdemir'in günlük notları ortaya çıktı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2020 18:02:20. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: İnönü'de tuzlama çalışmaları devam ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]