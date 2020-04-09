İnönü'de ücretsiz maske dağıtımı aralıksız devam ediyor - Son Dakika

Eskişehir İnönü Belediyesi ilçede korona virüs salgınına karşı vatandaşlara ücretsiz maske dağıtımına aralıksız devam ediyor.



Korona virüs (Covid-19) salgınının başladığı ilk günden itibaren İnönü Belediyesi ekipleri tarafından ilçedeki kapalı pazar yerlerinde ve tüm mahalle pazarlarında vatandaşlara ücretsiz maske dağıtımı devam ederken, ilçeye bağlı 16 mahalle muhtarlığında maskeye ulaşamayan vatandaşlar için dağıtım yapıldı. İnönü Belediye Başkanlığı tarafından belediye binasında beyaz masa biriminden de vatandaşlara maske dağıtımı yapılıyor. İlçenin her noktasında korona virüsle mücadele kapsamında çalışmalarını aralıksız sürdüren İnönü Belediyesi ekipleri ilçe genelinde dezenfekte çalışmalarına da devam ediyor.



Yapılan çalışmalardan memnun olduklarını belirten ilçe sakinleri, halk sağlığının korunması amacıyla ilk günden itibaren korona virüs tedbirlerini titizlikle yürüten İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt ve belediye çalışanlarına teşekkür ettiler. - ESKİŞEHİR