İnönü'de umuma açık lavabo ve tuvaletler yenilendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel İnönü'de umuma açık lavabo ve tuvaletler yenilendi - Son Dakika

İnönü'de umuma açık lavabo ve tuvaletler yenilendi

6 saat önce

Eskişehir'in İnönü ilçesinde belediye ekipleri tarafından merkezde bulunan umuma açık lavabo ve tuvaletler yenilendi.

İnönü'de umuma açık lavabo ve tuvaletler yenilendi, System.String[]

Eskişehir'in İnönü ilçesinde belediye ekipleri tarafından merkezde bulunan umuma açık lavabo ve tuvaletler yenilendi.


İlçe merkezindeki Çarşı Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde bulunan umuma açık lavabo ve tuvaletler belediye tarafından yenilenerek halkın hizmetine sunuldu. Yapılan çalışmalar kapsamında kanalizasyon bağlantısı, tuvalet taşları, seramik ve lavabolar yenilendi. İlçedeki çalışmaların devam edeceği bildirildi. - ESKİŞEHİR

Atatürk Caddesi, Çarşı Mahallesi, Eskişehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 11:16 Kaynak: İHA
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