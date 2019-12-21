İnönü'de umuma açık lavabo ve tuvaletler yenilendi - Son Dakika

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İnönü'de umuma açık lavabo ve tuvaletler yenilendi
6 saat önce
Eskişehir'in İnönü ilçesinde belediye ekipleri tarafından merkezde bulunan umuma açık lavabo ve tuvaletler yenilendi.
Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 11:16 Kaynak: İHA
Eskişehir'in İnönü ilçesinde belediye ekipleri tarafından merkezde bulunan umuma açık lavabo ve tuvaletler yenilendi.
İlçe merkezindeki Çarşı Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde bulunan umuma açık lavabo ve tuvaletler belediye tarafından yenilenerek halkın hizmetine sunuldu. Yapılan çalışmalar kapsamında kanalizasyon bağlantısı, tuvalet taşları, seramik ve lavabolar yenilendi. İlçedeki çalışmaların devam edeceği bildirildi. - ESKİŞEHİR
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