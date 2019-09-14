Son Dakika Haberleri: İnönü'de Voleybol heyecanı başladı
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İnönü'de Voleybol heyecanı başladı

27 dakika önce

Eskişehir İnönü Belediye Başkanlığı tarafından düzenlenen Voleybol Turnuvası başladı.

İnönü'de Voleybol heyecanı başladı, System.String[]

Eskişehir İnönü Belediye Başkanlığı tarafından düzenlenen Voleybol Turnuvası başladı.


İnönü Belediyesi Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kompleksinde başlayan ve 22 Eylül 2019 Pazar günü gerçekleştirilecek olan final karşılaşmasına kadar devam edecek olan turnuvaya A Gurubundan Milli Eğitim, Atmaca, Gençlerbirliği, Çarşı Mahalle, Şanlı Deryalak, B Gurubundan İnönü Spor Salonu, İsmetpaşa Köhne, Dereyalak Spor, İN-On-U takımları katılıyor.


İnönü Belediye Başkan Yardımcısı Serhat Hamamcı, Belediye Meclis üyeleri ve çok sayıda ilçe sakininin katılımıyla başlayan turnuvanın ilk iki karşılaşmasında; Atmaca Milli Eğitim karşısında 3-1'lik setlerle kazanırken, İsmetpaşa Köhne'de İnönü Spor Salonu'nu 3-1'lik setlerle geçmeyi başardı. - ESKİŞEHİR

Eskişehir, voleybol, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 12:32 Kaynak: İHA
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