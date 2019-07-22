Son Dakika Haberleri: İnönü'de yazlık sinema geceleri başladı
Son Dakika Güncel Haber

İnönü'de yazlık sinema geceleri başladı

2 saat önce

İnönü Belediyesi tarafından düzenlenen "Yıldızların Altında Yıldızlarla Buluşalım" Yazlık Sinema Geceleri başladı.

İnönü'de yazlık sinema geceleri başladı, System.String[]

Eskieşhir İnönü Belediyesi tarafından 20 Temmuz – 9 Ağustos tarihleri arasında Eski İnönü Belediye Bahçesinde "Yıldızların Altında Yıldızlarla Buluşalım" Yazlık Sinema Geceleri ilk gösterimini yaptı.

Yazlık sinema atmosferinde ilçe sakinlerini farklı bir atmosfere götüren yazlık sinema gecelerinde Belediye Başkan Yardımcısı Serhat Hamamcı vatandaşlara gazoz mısır ikram ederken ileri yaşta olanlar eskileri hatırlarken çocuklarda ileride hatırlayacakları güzel bir anı biriktirmenin mutluluğunu yaşadılar.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 02:59 Kaynak: Bültenler
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



AÖF üç ders sınav giriş belgesi yayınlandı mı? AÖF üç ders sınav giriş yeri sorgula! Günlük burç yorumları 22 Temmuz 2019 Pazartesi (Haftalık burç yorumları) TMSF, Adularya Enerjiyi 1,1 milyar TL muhammen bedelle yeniden satışa çıkardı İstanbul Valiliği Suriyelilere 20 Ağustos'a kadar süre verdi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.7.2019 17:08:30. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İnönü'de yazlık sinema geceleri başladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]