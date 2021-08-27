İnönü'de yol çalışmaları sürüyor - Son Dakika

Eskişehir İnönü Belediyesi ilçe genelinde yol yapım çalışmalarına devam ediyor.

İnönü Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında, ilçenin Yenice Mahallesinde çiftçiler tarafından yoğunlukla kullanılan Sıraca Köprüsü ile devamında bulunan Sıraca ve Kömürlük yollarında stabilize malzeme ile yol yapım çalışmalarına başlanıldı. Yetkililer, çalışmalar tamamlanana kadar çiftçilerin alternatif yolları kullanması hususunda uyarılarda bulundu. Çalışmalardan memnuniyet duyan İlçe sakinleri ve çiftçiler İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt'a ve belediye çalışanlarına teşekkür etti. - ESKİŞEHİR