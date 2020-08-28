İnönü'de yol yapım çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor - Son Dakika

Eskişehir İnönü ilçesinde yol yapım çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt'un girişimleri ile ilçe sakinlerinin ve çiftçilerin sıklıkla kullandığı 2 kilometre mesafelik İstasyon Yolunda Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından sathi kaplama yol yapım çalışmasına başlandı.

İlçe sakinleri ve çiftçiler istasyon yolunda başlatılan yol yapım çalışmasından memnuniyet duyduklarını belirterek İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt'a ve emeği geçenlere teşekkür etti. - ESKİŞEHİR