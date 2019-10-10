Son Dakika Haberleri: İnönü'den TSK'ya anlamlı destek
Son Dakika 3. Sayfa İnönü'den TSK'ya anlamlı destek

İnönü'den TSK'ya anlamlı destek

29 dakika önce

İnönü Belediye Başkanlığı tarafından Barış Pınarı Harekatı'nda görev alan Mehmetçiğe destek olmak amacıyla Mehter Marşı çalınarak tüm ev ve iş yerleri Türk bayraklarıyla donatıldı.

İnönü'den TSK'ya anlamlı destek, System.String[]

İnönü Belediye Başkanlığı tarafından Barış Pınarı Harekatı'nda görev alan Mehmetçiğe destek olmak amacıyla Mehter Marşı çalınarak tüm ev ve iş yerleri Türk bayraklarıyla donatıldı.


Türkiye'nin Suriye topraklarında barış ve huzur getirmek amacıyla başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na İnönü Belediye Başkanlığından Mehter Marşlı ve Türk bayraklı destek geldi. Barış harekatının başlaması ile birlikte Eskişehir'in İnönü Belediye Başkanlığı tarafından belediyeye ait merkezi hoparlör sisteminden mehter marşı çalınarak ilçe sakinlerinden de harekata destek amacıyla evlerine Türk bayrağı asmaları için davette bulunuldu.


İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, barış harekatı ile ilgili, "Türk Silahlı Kuvvetlerimizin terör örgütlerine yönelik başlatmış olduğu en kısa sürede başarı ile sonuçlanmasını diler, kahraman askerlerimizin sağ salim ailelerine, yuvalarına dönmelerini temenni ederiz. Tüm ordumuzun Allah yar ve yardımcısı olsun" ifadelerini kullandı.


Öte yandan İnönü Belediyesi tarafından Türk Silahlı Kuvvetlerine bayrakla destek kampanyası kısa sürede tüm ilçe sakinleri tarafından karşılık bularak ilçedeki ev ve iş yerleri Türk bayrakları ile donatıldı. - ESKİŞEHİR

Barış Pınarı Harekatı, Eskişehir, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 02:26 Kaynak: İHA
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