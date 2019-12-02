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Son Dakika Spor İnönü ekibi oryantiringde Türkiye dereceleriyle döndü - Son Dakika Spor

İnönü ekibi oryantiringde Türkiye dereceleriyle döndü

6 saat önce

Oryantiring Federasyonu tarafından Bartın'da düzenlenen 2. Kademe Yarışmalarında İnönü Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcuları Türkiye dereceleriyle döndüler.

İnönü ekibi oryantiringde Türkiye dereceleriyle döndü, System.String[]

Oryantiring Federasyonu tarafından Bartın'da düzenlenen 2. Kademe Yarışmalarında İnönü Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcuları Türkiye dereceleriyle döndüler.


Türkiye Oryantiring Federasyonu ve Bartın Valiliğince 30 Kasım-01 Aralık tarihleri arasında Bartın ve Amasra'da gerçekleştirilen yarışlara İnönü Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü ile birlikte 63 şehirden, 110 kulüp ve yaklaşık bin 300 sporcu katıldı. İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, yarışmaları Bartın ve Amasra'da yerinde takip ederek sporculara destek verdi. İki gün süren yarışlarda toplamda 5 madalya kazanan İnönü Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü, 13 sporcu ile yarışmalara katıldı.


Bartın Ulukaya yaylasında yapılan yarışmanın 1'inci etabında İnönü Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcularından Ayşe Akın Özdemir K21B kategorisinde 1'incilik, K21 kategorisinde Elif Gökçe Avcı 2'incilik, K18 kategorisinde Bahar Özçelik 3'üncülük elde ederken yarışların Amasra'da düzenlenen 2. Etabında ise K18 kategorisinde Bahar Özçelik 1'incilik, K21 kategorisinde Elif Gökçe Avcı 2'incilik madalyalılarının sahibi oldular.


İki gün süren yarışlar sonrasında Amasra'da gerçekleştirilen kupa ve madalya töreninde dereceye giren sporcuları ödülleri verilirken, İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt da İnönü Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcularından Elif Gökçe Avcı ve kategorilerinde dereceye giren sporculara madalyalarını takarak göstermiş oldukları başarıdan dolayı tebrik etti.


İnönü Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Oryantiring takımı sporcuları İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt'a verdiği destekten dolayı teşekkür ettiler. - ESKİŞEHİR

Türkiye, Bartın, İnönü, Spor

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 12:48 Kaynak: İHA
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