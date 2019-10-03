İnönü havacılıkta İç Anadolu'nun merkezi olacak

Eskişehir'in İnönü ilçesinde bulunan Havacılık Kulübü Yamaç Paraşütü Başlangıç Kursu eğitimleri sona erdi.



Kurs sonunda başarılı kursiyerle bir araya gelerek açıklama yapan Kulüp Başkanı Metin Sözsoy, "Merkezimiz olan ve aynı zamanda kulübümüzün de ismini verdiğimiz güzel ilçemiz İnönü'nün gençlerini de Yamaç paraşütü sporuna kazandırdık. İnönü'de yaşadıkları için aslında yamaç paraşütüne görsel olarak alışıklardı. Eğitim sürecindeki havacılık disiplinini, arkadaşlıkları, ekip ruhunu gördükten sonra hemen adapte oldular. Uzun zamandır tanıdığımız gençlerimize havacılık deneyimini kazandırdığımız için biz de ayrıca çok mutlu olduk. Bundan sonraki kurslarımızda da ilçemizin gençlerini bu sporun içine çekmeye ve havacılığı aşılamaya devam edeceğiz. İnönü'de kısa vadede 'Havacılık Turizmi' başlatacağız. Eskişehir'i ziyaret eden yerli turistleri ilçemizi ziyaret ederek uçuş yapma imkanı ve tanıtımını yapacağız. Bu sayede ilçede ekonomik ve sosyal kalkınma olacak ve gençlerimizi eğitmen yapma yönünde yetiştireceğiz" dedi.



2020 yılı için uçuş turizmi planlarını hazırladıklarını ve turizm şirketleri ile iletişim halinde olduklarını kaydeden Sözsoy, Nisan- Eylül ayları arasında 2 bine yakın yerli turist beklediklerini kaydetti. - ESKİŞEHİR