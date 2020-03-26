İnönü kapalı pazar yerinde koronavirüs önlemleri - Son Dakika

Eskişehir İnönü ilçesinde koronavirüs önlemleri kapsamında Belediye ekipleri kapalı pazar yerinde denetimler gerçekleştirdi.



İnönü Belediyesi Zabıta ekipleri tarafından, ilçe merkezinde kurulan kapalı pazar yerinde tezgah açan esnafa ve alışveriş yapan ilçe sakinlerine koronavirüs tedbirleri ile ilgili bilgilendirme yapıldı. Bilgilendirme sonrası ekipler tarafından, pazarcı esnafına "meyve ve sebzelerin seçilerek alınmaması" yazılı uyarıcı etiketleri tezgahlarına astırıldı.



İnönü Belediyesi tarafından salgının yayılmasını önleyici tedbirler kapsamında kapalı pazar yerinde başlatılan "meyve ve sebzelerin vatandaşlar tarafından seçilerek alınmaması" ile ilgili uyarıcı etiketler uygulaması İlçe sakinleri tarafından beğeni ile karşılandı. - ESKİŞEHİR