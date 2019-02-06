İnönü'lü Çiftçiler Üretim Alanlarını Gezdi

İnönü İlçesinde tarım ve hayvancılık ile uğraşan çiftçiler, İlçe Tarım Orman Müdürü Sami Yasin Uysal'ında katılımı ile gerçekleştirdikleri geziye Eskişehir'de Ticaret Borsası ile başladılar ve burada ürün alım satımı ilgili bilgi aldılar. Borsa gezisi sonrası Geçit Kuşağı Araştırma Enstitüsü'nü ziyaret edip burada arpa, buğday, nohut ve kuru fasulye çeşitleri ve yetiştiriciliği hakkında bilgi aldılar. Geçit Kuşağı Araştırma Enstitüsünün ardından il merkezinde bulunan tohum üretim tesisleri ve bu tesislerdeki tohumlar hakkında bilgi alarak gezilerini tamamlayan İnönülü çiftçiler İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt'a ve İlçe Tarım Orman Müdürlüğüne böylesi verimli bir geziyi düzenledikleri için teşekkür ettiler.