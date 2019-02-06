Son Dakika Haberleri: İnönü'lü Çiftçiler Üretim Alanlarını Gezdi

İnönü'lü Çiftçiler Üretim Alanlarını Gezdi

2 saat önce

Eskişehir İnönü Belediyesi Kültür Gezileri Kapsamında İlçe Tarım Orman Müdürlüğü ile birlikte İnönü'lü Çiftçileri tarım ve hayvancılık üzerine faaliyet gösteren resmi özel kurumları gezdiler.

İnönü'lü Çiftçiler Üretim Alanlarını Gezdi, System.String[]

İnönü İlçesinde tarım ve hayvancılık ile uğraşan çiftçiler, İlçe Tarım Orman Müdürü Sami Yasin Uysal'ında katılımı ile gerçekleştirdikleri geziye Eskişehir'de Ticaret Borsası ile başladılar ve burada ürün alım satımı ilgili bilgi aldılar. Borsa gezisi sonrası Geçit Kuşağı Araştırma Enstitüsü'nü ziyaret edip burada arpa, buğday, nohut ve kuru fasulye çeşitleri ve yetiştiriciliği hakkında bilgi aldılar. Geçit Kuşağı Araştırma Enstitüsünün ardından il merkezinde bulunan tohum üretim tesisleri ve bu tesislerdeki tohumlar hakkında bilgi alarak gezilerini tamamlayan İnönülü çiftçiler İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt'a ve İlçe Tarım Orman Müdürlüğüne böylesi verimli bir geziyi düzenledikleri için teşekkür ettiler.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 03:05 Kaynak: Bültenler

Uysal, Eskişehir, Güncel
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