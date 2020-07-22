İnönü Mağaraları tarihi ve doğasıyla vatandaşları mest ediyor - Son Dakika

İnönü Mağaraları tarihi ve doğasıyla vatandaşları mest ediyor

ANKARA - Ankara'nın Güdül ilçesinde dağın içi oyularak yapılan İnönü Mağaraları, tarihi ve doğasıyla göz dolduruyor.

Ankara'ya 90 kilometre uzaklıkta bulunan İnönü Mağaraları'nın tarihinin milattan önce 2000'li yıllara Hititler dönemine uzandığı tahmin ediliyor. Kirmir Çayı vadisi boyunca kayalara oyulmuş mağaralar, Kültür Bakanlığı Ankara Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından 1. Derece Arkeolojik ve Doğal Sit alanı olarak koruma altına alınmış durumda. Tarihi güzelliği ile vatandaşları kendine çeken İnönü Mağaraları, doğasıyla da büyülüyor. Merdivenlerden çıkarak dağın ortasına oyulu mağaralara ulaşan vatandaşlar, Kirmir Çayı ve çevresindeki doğal güzelliği yukarıdan seyretmenin keyfini çıkarıyor. İnönü Mağaraları ve çevresi drone ile de havadan görüntülendi.

Mağaralarda tarihe ayıp

Koruma altındaki tarihi mağaralara, bazı kişilerce yazılar yazıldığı görüldü. Söz konusu yazılar, ziyarete gelen vatandaşların da tepkisini çekti.

Ailesiyle mağaraları gezmeye gelen tarih öğretmeni, " Ben tarih öğretmeniyim. Birçok tarihi alanda maalesef böyle yazılar var. Bu da tarih bilincimizin tam olarak yerleşmemesinden kaynaklanıyor. Yurtdışında böyle bir manzara ile karşılaşmadım. Tarih olarak yabancı turistlerin ilgisini çekebilecek bir yer. Tam anlamıyla reklamı yapılamıyor" dedi.

Diğer bir vatandaş ise," Çok hoşuma gitti ama insan kaynaklı hatalar var. Güvenlik açısından ve giriş ve çıkışlar sıkıntıları var. Manzarası ve havası muhteşem olduğunu" dile getirdi.