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İnönü'nden esinlendi, evini Atatürk portreleri sergisine çevirdi - Son Dakika

İnönü'nden esinlendi, evini Atatürk portreleri sergisine çevirdi

28.08.2021 13:29

İnönü'nden esinlendi, evini Atatürk portreleri sergisine çevirdi 90 yaşındaki vatandaşın resim merakı görenleri şaşırtıyor 90 yaşındaki Aladdin Yıldırım Köksal isimli vatandaş, 33 yaşındayken 1 buçuk milyon kağıdı yapıştırarak İsmet İnönü'nün resmini yaptı.

İnönü'nden esinlendi, evini Atatürk portreleri sergisine çevirdi

90 yaşındaki vatandaşın resim merakı görenleri şaşırtıyor

KOCAELİ - 90 yaşındaki Aladdin Yıldırım Köksal isimli vatandaş, 33 yaşındayken 1 buçuk milyon kağıdı yapıştırarak İsmet İnönü'nün resmini yaptı. Yıldırım, yaptığı resmi imzalattığı İnönü'nün "Atatürk'ün resmini de yaptın mı" diye sormasının ardından Atatürk resimleri ile evini sergi alanına dönüştürdü.

Eşini kaybetmesi sonrasında yalnız yaşayan 90 yaşındaki Aladdin Yıldırım Köksal, küçük yaşlarda merak saldığı resim hobisi ile evini adeta bir sergi alanına dönüştürdü. Küçük yaşlarda yaşlarda resim yapmaya başlayan Köksal, tüm yaşamı boyunca resim tutkusunu sürdürdü. 33 yaşındayken 1 buçuk milyon renkli kağıdı yapıştırarak İsmet İnönü'nün resmini çizen Köksal, resmi Türkiye Büyük Millet Meclisine giderek İsmet İnönü'ye imzalattırdı. Resmi gören İnönü'nün, "Atatürk'ün resmini de çizdin mi" diye sorduğunu söyleyen Köksal, İnönü'nün sorusu üzerine Mustafa Kemal Atatürk'ün resmini de yaptığını belirtti. İnönü ile arasında geçen diyalog sonrasında çizim ve ahşap yakma sanatı ile Atatürk tabloları yaptığını ifade eden Köksal, evini adeta bir sergi alanına çevirdi.

"İsmet İnönü'nün resmini yaptım ve ona imzalattırdım"

Yıllar yılı resim, şiir, şarkı ve öyküler yazarak ömür tükettiğini söyleyen Aladdin Yıldırım Köksal, "90 yaşımı buldum çok şükür, beni yaşatan zaten bu uğraşılarım. Hiç boş durmam muhakkak bir çalışma bulurum, hiçbir şey bulamazsam bile bahçemi temizlerim. Bizim ailemizde zaten babadan genden gelen bir sanat merakı var. 1942 yılında resim işine başladım ve halen de devam ediyor. 1964 yılında İsmet İnönü'n resmini yaptım. İsmet Paşa'nın resmini yapmak için elimde fotoğraf yoktu. Sır Mecmuasında İsmet Paşa'nın şahane tebessüm ederken bir fotoğrafını gördüm. Eşime kalem kağıt getirmesini söyledim ve çizmeye başladım. Daha sonra yapıştırma tekniği ile bir milyon fazla renkli kağıttan tablosunu hazırladım ve kendisine de imzalattırdım, çok mutlu oldu" dedi.

"Atatürk'ün resmini yapma ihtiyacı duydum"

İsmet İnönü'nün sorusu üzerine Atatürk resimlerini yapmaya başlamadığını söyleyen Köksal "İsmet İnönü resmi imzaladıktan sonra kulağıma eğilerek 'Atatürk'ün resmini de yaptın mı?' dediği anda Atatürk'ün resmini yapma ihtiyacı duydum ve Atatürk resimlerini yapmaya başladım. Diğer resimlere oranla en fazla yaptığım resim Atatürk'ün resimleri buna vesile olan da İsmet Paşa'dır" diye konuştu.

"İsmet İnönü'nün resmini bir buçuk milyon kağıdı yapıştırarak yaptım"

Resimlerinin bazılarını sattığını, bazılarını da hediye ettiğini söyleyen Köksal, "İsmet Paşa'nın resmini bir, bir buçuk ay içerisinde tamamlayabildim. Eskiden life mecmuaları vardı. Mecmuanın renkli kağıtlarını üç milim, 4 milim kestim ve resmi bir milyon, bir buçuk milyon kağıttan yapıştırarak yaptım. Resmin orijinali benim büromdaydı. Büromu yaktıkları için resmin orijinali de gitti. Bu olaydan önce resmin fotoğrafını çekmiştim, iyi ki çekmişim, böyle hatıra olarak saklıyorum" şeklinde konuştu.

İnönü'nden esinlendi, evini Atatürk portreleri sergisine çevirdi
İnönü'nden esinlendi, evini Atatürk portreleri sergisine çevirdi
İnönü'nden esinlendi, evini Atatürk portreleri sergisine çevirdi
İnönü'nden esinlendi, evini Atatürk portreleri sergisine çevirdi

Mustafa Kemal Atatürk, İsmet İnönü, Türkiye, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat İnönü'nden esinlendi, evini Atatürk portreleri sergisine çevirdi - Son Dakika


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