İnönü'nün Heykeli Fırtınaya Dayanamadı
47 dakika önce
İnönü'nün heykeli fırtınaya dayanamadıHATAY - Türkiye'nin ilk başbakanı ve ikinci cumhurbaşkanı olan İsmet İnönü'nün Hatay'ın İskenderun'da bulunan heykeli fırtınaya dayanamayarak devrildi.
İnönü'nün heykeli fırtınaya dayanamadı
HATAY - Türkiye
'nin ilk başbakanı ve ikinci cumhurbaşkanı olan İsmet İnönü
'nün Hatay
'ın İskenderun
'da bulunan heykeli fırtınaya dayanamayarak devrildi.
Doğu Akdeniz Bölgesi
'ni etkisi altına alan şiddetli fırtına İskenderun'da sabaha karşı etkili oldu. Saatteki hızı 90 kilometreyi bulan fırtına İskenderun'da Pac Maydanı'nda bulunan Türkiye'nin ilk başbakanı ve ikinci cumhurbaşkanı olan İsmet İnönü'nün heykelini yıktı.
Şiddetli yağmur beklentisinin bulunduğu İskenderun ve çevresinde meteoroloji tarafından dün yapılan duyuruda su baskınlarına ve fırtınaya karşı tedbirli olunması istenmişti.
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Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 10:36 Kaynak: İHA
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