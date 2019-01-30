Son Dakika Haberleri: İnönü'nün Heykeli Fırtınaya Dayanamadı

İnönü'nün Heykeli Fırtınaya Dayanamadı

47 dakika önce

İnönü'nün heykeli fırtınaya dayanamadıHATAY - Türkiye'nin ilk başbakanı ve ikinci cumhurbaşkanı olan İsmet İnönü'nün Hatay'ın İskenderun'da bulunan heykeli fırtınaya dayanamayarak devrildi.

İnönü'nün heykeli fırtınaya dayanamadı

HATAY - Türkiye'nin ilk başbakanı ve ikinci cumhurbaşkanı olan İsmet İnönü'nün Hatay'ın İskenderun'da bulunan heykeli fırtınaya dayanamayarak devrildi.
Doğu Akdeniz Bölgesi'ni etkisi altına alan şiddetli fırtına İskenderun'da sabaha karşı etkili oldu. Saatteki hızı 90 kilometreyi bulan fırtına İskenderun'da Pac Maydanı'nda bulunan Türkiye'nin ilk başbakanı ve ikinci cumhurbaşkanı olan İsmet İnönü'nün heykelini yıktı.
Şiddetli yağmur beklentisinin bulunduğu İskenderun ve çevresinde meteoroloji tarafından dün yapılan duyuruda su baskınlarına ve fırtınaya karşı tedbirli olunması istenmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 10:36 Kaynak: İHA

İsmet İnönü, Cumhurbaşkanı, Türkiye, İskenderun, Genel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ziraat Türkiye Kupasında Eşleşmeler Belli Oldu Bakan Kurum, Poşetin Ardından Pet Şişe Kullanımını da Azaltmak İçin Harekete Geçti

Avustralyalı Giyim ve Aksesuar Markası Forever New, Türkiye'den Ayrılıyor Galatasaray'ın Aylardır Peşinden Koştuğu Alan Carvalho, Fenerbahçe'ye Önerildi!
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.1.2019 23:23:46. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İnönü'nün Heykeli Fırtınaya Dayanamadı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]