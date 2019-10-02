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İnönü'nün turizm haritası çıkarılacak

1 saat önce

İnönü Belediye Başkanlığı ve Eskişehir Teknik Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi'nin gerçekleştireceği ortak çalışma ile ilçenin turizm haritası çıkartılacak.

İnönü'nün turizm haritası çıkarılacak, System.String[]

İnönü Belediye Başkanlığı ve Eskişehir Teknik Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi'nin gerçekleştireceği ortak çalışma ile ilçenin turizm haritası çıkartılacak.


Mağaraları, aktif fay hattı, Alaaddin ve Şeyh Kuddusi Camileri ile birlikte Osmanlı Devleti'nin kuruluşundan Cumhuriyetin Kurtuluşuna tarih sahnesinde önemli bir yeri olan İnönü ilçesinde, Belediye ve Mimarlık ve Tasarım Fakültesi ortaklığında İnönü'nün turizm haritasının çıkartılması çalışmalarına başlandı. Çalışmalar kapsamında İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, Eskişehir Teknik Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Mimarlık Bölümü Restorasyon Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Betül Gelengül Ekimci ve Mimar Turgay Yıldız'a ilçenin tarihi ve turistik alanlarını gezdirerek çalışma yapılacak yerler hakkında bilgi verdi. Başkan Bozkurt, turizm haritasının yapılması ile birlikte İnönü'nün tarihi, kültürü ve doğal güzelliklerinin ortaya çıkartılacağını ifade etti. - ESKİŞEHİR

Eskişehir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 02:56 Kaynak: İHA
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