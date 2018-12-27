İnönü Ödülleri Sahiplerini Buldu

Konak Belediyesi Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen İsmet İnönü'yü anma törenine Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş'ın yanı sıra Konak İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Levent Karaağaç, Türkiye Satranç Federasyonu Teknoloji ve Bilişim Kurulu Başkanı Gökhan Narman, Turnuva Başhakemi Aydın Kara, turnuvaya katılan öğrenciler ve velileri katıldı.

Törenin açılışında konuşan Türkiye Satranç Federasyonu Teknoloji ve Bilişim Kurulu Başkanı Gökhan Narman, 12-13 Aralık tarihlerinde İzmir Kültür Park 1 Nolu Hol'de gerçekleştirilen turnuvaya katılan tüm öğrencileri kutladı. İsmet İnönü'nün büyük bir devlet adamı, başarılı bir komutan ve aydın bir kişi olduğunu dile getiren Narman, İnönü'yü dört yıldır satranç turnuvası düzenleyerek anan Konak Belediyesi'ne ve Başkan Pekdaş'a teşekkür etti. Satrancın zor bir spor olduğunu belirten Narman, "Dört yıldır olduğu gibi bu yıl da Konak Belediyesi'nin değerli katkılarıyla daha geniş kitlelere ulaşarak bu anlamlı turnuvada sizlerle birlikteyiz. Satranç kısıtlı zamanda doğru karar almayı gerektiren, fiziksel sporlardan çok daha zor bir daldır. Tüm fiziksel sporlarda aynı kas grubu çalıştırır. Ancak satranç hem zihni hem de bedeni çalıştıran bir spor dalıdır. Türkiye'nin doğru karar alan bireylere ihtiyacı var. Satranç da bunu sağlayan bir spor dalıdır" dedi.

CUMHURİYET SEVDALISI KENT

Törende konuşan Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş ise, "Bugün Türkiye'de özgür bireyler olarak yaşıyorsak bunu Büyük Atatürk ve ismet İnönü'ye borçluyuz" diyerek söze başladı. Atatürk ve İnönü'nün iyi bir dost olmalarının yanı sıra ikisinin de iyi bir İzmir aşığı olduğunu belirten Pekdaş, "Lozan görüşmeleri tıklandığında, İzmir iktisat kongresi toplanır. Ülkenin sanayicileri, tarımla uğraşanları, işçileri hep birlikte yeni ülkenin ekonomik modelinin bağımsızlık üzerine inşa edilmesinin şart olduğunu vurgular. İzmir iktisat kongresinden alınan güçle Lozan'da yeniden görüşmeler başlar ve Temmuz ayında biter. İzmir bu yönüyle hem Kurtuluş Savaşı hem de sonrasında ekonomik bağımsız bir Cumhuriyetin kurulması yolunda önemli bir şehir olmuştur. Bu şehrin Cumhuriyet sevgisi de bu geçmişten, bu birikimden ileri gelmektedir" diye konuştu.

ÖĞRENMENİN YAŞI YOK

Başkan Pekdaş, konuşmasında turnuvaya katılan miniklere bol bol ders çalışıp, spor yapmaları yönünde tavsiyelerde de bulundu. "Öğrenmenin yaşı yok, spor yapmak gerekli ve mutlaka da sanatla uğraşmak lazım. Dünyada bir bayramı olan çocuklar sadece Türk çocukları ve Cumhuriyet de gençlere emanet. Bu nedenle sizler sürekli çalışmalı, öğrenmelisiniz. Kurucularımız çok büyük çabalarla ve fedakarlıklarla bize bağımsız bir ülke verdiler. Bunu sürdürmek bizim görevimiz" dedi. Konuşmaların ardından İsmet İnönü anısına düzenlenen satranç turnuvasında ilk, orta ve lise kategorilerinde okul derecesi ve masa derecesi yapan öğrencilere ödülleri verildi.

70 OKULDAN 350 ÖĞRENCİ KATILDI

Konak Belediyesi İsmet İnönü Okullar Arası Satranç Turnuvası'na bu yıl 70 okuldan 350 öğrenci katıldı. İnönü'nün 45. ölüm yıldönümüne denk gelen etkinlik ilk, orta ve lise kategorilerinde gerçekleştirildi. Türkiye Satranç Federasyonu işbirliğinde düzenlenen turnuvada bu yıl İsviçre sistemi baz alınarak eşleştirme yöntemi uygulandı. İzmir Kültür Park 1 Nolu Hol'deki turnuvada 6 tur takım eşleştirildi. Öğrenciler kendi kategorilerinde rakiplerini elemek için mücadele etti. Turnuvada kategorilerinde ilk üçe giren okul takımlarına ve takım sporcularına kupa ve madalya verildi. Madalya ve kupaların yanı sıra kazananlara toplamda 27 satranç saati ve 54 adet satranç takımı ile plaket verildi. Kazananlar ödüllerini Başkan Pekdaş ve protokol üyelerinin elinden aldı.