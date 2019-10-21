İnönü oryantiringde Türkiye ve dünya sıralamasında

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen Türkiye Oryantiring Şampiyonası 1'nci kademe yarışlarında İnönü Belediyesi Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kulübü oryantiring sporcuları dereceyle döndüler.



Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde, Türkiye Oryantiring Federasyonu ve Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü'nce Kartepe Uzuntarla Ormanya Doğal Yaşam Parkı'nda 19-20 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilen yarışlara İnönü Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü ile birlikte 98 kulüp, Bulgaristan, Letonya, Macaristan ve Fransa'dan bin 122 sporcu katıldı. İki gün süren yarışlarda İnönü Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü 12 sporcu ile katıldığı yarışmalarda K21 Kategorisi Sprint Yarışmasında Elif Gökçe Avcı birinci olurken Dünya Sıralamasında ise (WRE) ikinciliğini elde etti. İnönü Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı ve İnönü Belediye Başkan Yardımcısı Serhat Hamamcı'nın yalnız bırakmadığı oryantiring sporcuları çeşitli yaş gruplarında dereceler elde ettiler.



İnönü Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Oryantiring sporcularının katıldığı Türkiye Oryantring Şampiyonası 1'nci kademe yarışlarında günlere göre dereceler şöyle gerçekleşti;



1. Gün Yarışları, K21 Kategorisinde Elif Gökçe Avcı 2'cilik, M21A Kategorisinde Mehmet Uğur Batan 5'incilik, Recep Ali Eyüp 6'ıcı, W40Kategorsinde Nihal Özçelik 8'inci, M20 Kategorisinde Hamza Ali Yılmaz 13'üncülük, W16 Kategorisinde Doğa Oyma 13'üncülük, W18 Kategorisinde Doğa Belyurt 13'üncülük, W18 Kategorisinde ise Bahar Özçelik 18'inci oldu. 1'inci Kademenin 2'inci günde Gebze'de yapılan yarışlarda; W21 Kategorisinde Elif Gökçe Avcı 1'incilik ve Dünya Sıralaması puanlamasında (WRE) 2'incilik, W18 Kategorisinde Bahar Özçelik 2'cilik, M21A Kategorisinde Mehmet Uğur Batan 4'üncülük, W18 Kategorisinde Doğa Belyurt 5'incilik, W40 Kategorisinde Nihal Özçelik 6'ıncilik ve Gülşen Avcı 8'incilik, W16 Kategorisinde Doğa Oymak 8'incilik, W18 Kategorisinde Eylül Çoban 14'üncülük ve M20 Kategorisinde Hamza Ali Yılmaz 24'üncülük elde ettiler.



İki gün süren yarışlar sonrası gerçekleştirilen kupa ve madalya töreni sonrası İnönü Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Oryantiring Sporcuları İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt'a verdiği destekten dolayı teşekkür ettiler. - ESKİŞEHİR