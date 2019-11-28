İnönü parkı artık çok daha sağlıklı

Düzce Belediyesi İnönü ve Avni Akyol Parklarında bulunan ve kontrolsüz şekilde büyüyerek hastalık kapan ağaçlarda budama ve kaldırma çalışması yapmıştı. Yaklaşık 2 hafta süren çalışmaların tamamlanması ile parklarda mıntıka temizliği de yapıldı.



Düzce Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi öğretim üyelerinin incelemesi sonucu kontrolsüz şekilde büyüyen ve bünyesinde çeşitli hastalıklar barındıran sağlıksız şehir ağaçlarında budama çalışması yapmıştı. İnönü ve Avni Akyol Parklarında bulunan devasa ıhlamur, at kestanesi ve çeşitli türlerdeki ağaçların fiziksel analiz raporları doğrultusunda bazı ağaçlarda gençleştirme budaması yapan ekipler, bazı mantar ve çeşitli bakterilerin bulaşması sonucu içten çürüyen ağaçları tamamen kaldırmıştı. Parklarda yaklaşık 2 hafta süreyle devam eden çalışmaların tamamlanması ile birlikte Temizlik İşleri Müdürlüğünden ekiplerin de desteği ile parklarda bulunan ağaç kalıntıları ve çevre temizliği yapıldı. Görüntü kirliliğinden şikayet eden vatandaşlar da ayrıntılı temizlik çalışmalarından dolayı ekiplere teşekkür etti.



Parklar kışa hazır, ağaçlar sağlıklı büyüyecek



Parkların içinde bulunan, kök ve tepe dengesini yitiren ağaçların budama sonrası kış mevsimine hazır olduğunu belirten Park ve Bahçeler Müdürlüğü, gelecek ilkbahar ve daha sonraki yıllarda ağaçların görüntüsünde önemli fark olacağını belirterek "Vatandaşlarımız parklar içinde bulunan ağaçların görüntüsünden şikayet ediyor ancak şehir bitkilerinin kontrol altında tutulması açısından yürüttüğümüz çalışmanın faydası gelecek ilkbaharda gözle görünür şekilde olacak. Vatandaşlar için tehlike oluşturan ağaçlarda yaptığımız budama ve kaldırma çalışmalarımız sonrası çevreye verdiğimiz geçici rahatsızlıktan dolayı özür diliyoruz. İnönü ve Avni Akyol parklarında kalan ağaç dallarının temizliğinin de bugünden itibaren tamamlandığını değerli vatandaşlarımıza bildirmekten mutluluk duyuyoruz" şeklinde açıklama yaptı. - DÜZCE