Son Dakika Haberleri: İnönü Pınarbaşı havuzlarında kaptaj çalışmaları tamamlandı
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İnönü Pınarbaşı havuzlarında kaptaj çalışmaları tamamlandı

1 saat önce

Eskişehir'in İnönü Belediyesi tarafından Pınarbaşı havuzlarında yürütülen kaptaj çalışmaları tamamlandı.

İnönü Pınarbaşı havuzlarında kaptaj çalışmaları tamamlandı, System.String[]
Eskişehir'in İnönü Belediyesi tarafından Pınarbaşı havuzlarında yürütülen kaptaj çalışmaları tamamlandı.

İnönü Belediyesi'nin ilçenin turistik mekanlarından ve uğrak noktalarından biri olan Pınarbaşı havuzlarında başlattığı su kaynağını koruma altına alma olarak bilinen kaptaj çalışmaları İnönü Belediyesi ekipleri tarafından kısa sürede tamamlanarak çalışmalar sona erdi.

Yapılan çalışmalarla Pınarbaşı havuzlarının bölgede daha modern ve turistik bir alana dönüştürülerek alanın cazibesinin arttırılması planlanıyor. Sona eren çalışmalar sonrası İnönü Belediyesi ekipleri tarafından tesislerde temizlik ve çevre düzenleme çalışmalarıyla birlikte yaz ve kış 26 derece sabit sıcaklıkta doğal ve şifalı suya sahip olan Pınarbaşı havuzları Kurban Bayramı'nda vatandaşların hizmetine açılacak. - ESKİŞEHİR
Eskişehir, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 12:57 Kaynak: İHA
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