İnönü Şantiyesi Genişliyor

2015 yılında yeni yapılan şantiye alanı ile birlikte ilçeye 13 metre yüksekliğinde Çelik Konstrüksiyon Kapalı Garaj alanını kazandıran İnönü belediyesi planlar dâhilinde ek bina olarak belirlenen alana aynı özelliklerde 13 metre yüksekliğinde ek bina yapım çalışmalarına büyük bir hızla devam ediyor.

Belediye Başkanlığından yapılan açıklamaya göre ek binanın tamamlanmasının ardından İnönü Belediyesi Fen İşleri Şantiyesi yaklaşık 1500 m²'lik kapalı alana kavuşacak.