İnönü Şantiyesi Genişliyor
56 dakika önce
Eskişehir İnönü belediye Başkanlığı tarafından 2015 yılında eski ve küçük alandan 38 bin metre karelik alana taşınan İnönü Belediyesi Fen İşleri Şantiyesi yapımına devam eden ek bina ile genişlemeye devam ediyor.
2015 yılında yeni yapılan şantiye alanı ile birlikte ilçeye 13 metre yüksekliğinde Çelik Konstrüksiyon Kapalı Garaj alanını kazandıran İnönü belediyesi planlar dâhilinde ek bina olarak belirlenen alana aynı özelliklerde 13 metre yüksekliğinde ek bina yapım çalışmalarına büyük bir hızla devam ediyor.
Belediye Başkanlığından yapılan açıklamaya göre ek binanın tamamlanmasının ardından İnönü Belediyesi Fen İşleri Şantiyesi yaklaşık 1500 m²'lik kapalı alana kavuşacak.
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Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 03:59 Kaynak: Bültenler
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