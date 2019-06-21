Son Dakika Haberleri: İnönü Sultan Alâeddin Camii cemaatinden şükür duası
Son Dakika Güncel Haber

İnönü Sultan Alâeddin Camii cemaatinden şükür duası

41 dakika önce

Eskişehir'in İnönü ilçesi Çarşı Mahallesinde bulunan Sultan Aladdin Camii cemaati, ilçede gerçekleşen yağmurun bol olmasından dolayı şükür duası yaptı.

İnönü Sultan Alâeddin Camii cemaatinden şükür duası, System.String[]
Eskişehir'in İnönü ilçesi Çarşı Mahallesinde bulunan Sultan Aladdin Camii cemaati, ilçede gerçekleşen yağmurun bol olmasından dolayı şükür duası yaptı.

Bugün Cuma namazının ardından düzenlenen şükür duasına; İnönü Belediye Başkan Vekili Serhat Hamamcı 'nın yanı sıra çok sayıda ilçe sakini katıldı. Çarşı Mahallesi Alaeddin Camii'nde gerçekleştirilen şükür duası programında sezonun bol yağışlı geçmesinin ardından ürünlerin bol, kazançların bereketli olması için şükür duaları yapıldı. Dua, Eskişehir Çankaya Kur'an Kursu öğrencileri tarafından okunan ilahiler ve edilen dualar sonrası ikramlarla tamamlandı. - ESKİŞEHİR
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 05:48 Kaynak: İHA
Çankaya, Çarşı Mahallesi, Eskişehir, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Fatih Portakal'ın teröristbaşı Öcalan mektubu yorumuna, HDP'den "işine bak" yanıtı İmamoğlu'ndan AK Parti'ye sert tepki: Bu kadar manevranın sebebi nedir? Nahçivan sınır kapısında patlayıcı yüklü drone bulundu Doğu Perinçek'ten teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın mektubuyla ilgili açıklama

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.6.2019 18:29:25. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İnönü Sultan Alâeddin Camii cemaatinden şükür duası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]