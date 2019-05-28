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İnönü Ülkü Ocakları iftar programı düzenledi

1 saat önce

İnönü Ülkü Ocakları Başkanlığı tarafından iftar yemeği programı düzenlendi.

İnönü Ülkü Ocakları iftar programı düzenledi, System.String[]
İnönü Ülkü Ocakları Başkanlığı tarafından iftar yemeği programı düzenlendi.

İnönü Ülkü Ocakları tarafından Kapalı Pazaryerinde düzenlenen iftar yemeğine, İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, Başkan Yardımcısı Serhat Hamamcı, MHP İnönü İlçe Başkanı Sadık Önal, Eskişehir Ülkü Ocakları Başkanı Yasin Yumrukaya, Tepebaşı Belediye Meclis Üyesi Eyüp Yılmaz, mahalle muhtarları ve çok sayıda ilçe sakini katıldı.

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Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 03:50 Kaynak: İHA
Kadir Bozkurt, Eskişehir, Yaşam
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