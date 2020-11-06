İnönü Üniversitesi ile Yeni Malatyaspor arasında iş birliği anlaşması - Son Dakika

İnönü Üniversitesi ile Yeni Malatyaspor arasında iş birliği anlaşması

06.11.2020 17:30
İnönü Üniversitesi ile Yeni Malatyaspor arasında iş birliği anlaşması, System.String[]

Malatya İnönü Üniversitesi ile Yeni Malatyaspor arasında iş birliği anlaşması imzalandı.

Malatya İnönü Üniversitesi ile Yeni Malatyaspor arasında iş birliği anlaşması imzalandı.

İnönü Üniversitesi'nde düzenlenen imza törenine, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Yeni Malatyaspor Kulüp Başkanı Adil Gevrek, İnönü Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Abdulkadir Baharçiçek, İnönü Üniversitesi Genel Sekreteri Mustafa Gezer, Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cemal Gündoğdu, Spor Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Mehmet Ilkım, Spor Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Mehmet Güllü, Spor Bilimleri Fakültesi Öğr. Gör. Murat Kayapınar, Yeni Malatyaspor Yönetim Kurulu üyesi İlhan Çelebi, Yeni Malatyaspor Sportif Direktörü Ali Ravcı ve Kulüp Müdürü Selçuk Günaydın katıldı.

Yeni Malatyaspor ile İnönü Üniversitesi arasında İmzalanan protokolün ile İnönü Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nde futbol uzmanlık dersi alan öğrenciler için Yeni Malatyaspor Kulübü'nde staj imkanı sağlanacak. Aynı zamanda kulübün A takım teknik direktörleri, belli gün ve saatlerde futbol uzmanlık dersi öğrencilerine eğitim verecek. Yeni Malatyaspor yönetici ve teknik heyet ile futbolcular üniversite bünyesindeki seminer ve söyleşilere katılacak. Üniversite tarafından Yeni Malatyaspor A takımı ve genç takımları için ayrı ayrı atletik performans departmanı kurulacak. Üniversite tarafından tedarik edilecek pedagog, psikiyatrist, beslenme uzmanı, kişisel gelişim uzmanı, İngilizce eğitmeni ile alt yapı sporcuların daha doğru bir şekilde eğitim almaları sağlanacak. İnönü Üniversitesi ile Yeni Malatyaspor kulübü arasında iş birliğinin güçlendirilecek.

Protokol imza töreninden önce açıklamalarda bulunan İnönü Üniversitesi Rektörü Ahmet Kızılay, "Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek beyefendiyi ve değerli kulüp yönetimini Üniversitemizde misafir etmekten mutluluk duyuyorum. Spor Bilimleri Fakültesi ile Yeni Malatyaspor Kulübü arasında protokol imzalanması için bir araya geldik. Hedefimiz Spor Bilimleri Fakültemiz kanalı ile bilgi birikimimiz, laboratuvar alt yapımız, öğrencilerimiz ve tüm ekibimiz ile Üniversitemizin spor ile ilgili imkan ve kabiliyetlerini, Yeni Malatyasporumuzun gücü ile yan yana getirip iş birliği yapmak ve iş birliğimizi bir adım öteye taşımak, Üniversitemizin bilgi birikimini kulübümüze aktarmak, yansıtmak, Yeni Malatyaspor'un gücünü, birikimini öğrencilerimizin ve hocalarımızın yararına sunmak için protokol imzaladık. Bu vesile ile bu protokolün hayırlı olmasını diliyorum" sözlerini kullandı.

İmzalar atıldıktan sonra konuşan Yeni Malatyaspor Kulüp Başkanı Adil Gevrek, "Bu projeye emek veren herkese teşekkür ediyoruz. Her iki taraf için de inşallah hayırlı olur. Yeni Malatyaspor, Malatya için marka değeridir. Üniversitemizin de işbirliği yapması ve bu iş birliği ile beraber faydalı çalışmaların olacağına inanıyorum. Üniversitemiz ile daha önce de bu tarz işbirliklerimiz olmuştu. Protokolünü imzaladığımız bu işbirliği daha kapsamlı şekilde, hem Yeni Malatyasporumuzun, hem de İnönü Üniversitemizin gelişimi ve dönüşümü açısından bir ilktir. Türkiye'de bu işbirliği yapan tek takımız. İnşallah hem öğrencilerimizin, eğitimcilerimizin ve Yeni Malatyaspor Kulübünün yararına olacak çalışmalar bu imzadan sonra başlayacak" ifadelerine yer verdi. - MALATYA

İnönü Üniversitesi ile Yeni Malatyaspor arasında iş birliği anlaşması
İnönü Üniversitesi ile Yeni Malatyaspor arasında iş birliği anlaşması
İnönü Üniversitesi ile Yeni Malatyaspor arasında iş birliği anlaşması

Malatya İnönü Üniversitesi, Yeni Malatyaspor, Ahmet Kızılay, Malatya, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor İnönü Üniversitesi ile Yeni Malatyaspor arasında iş birliği anlaşması - Son Dakika Spor


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