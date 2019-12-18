İnönü Üniversitesi, 'Kalite Yönetim Sistem Belgesi' almaya hak kazandı - Son Dakika

İnönü Üniversitesi, Türk Standartları Enstitüsünden (TSE) "TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistem Belgesi" almaya hak kazandı.



Yaklaşık 1,5 yıllık başvuru ve değerlendirme sürecinin ardından Malatya İnönü Üniversitesi, TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistem Belgesi almaya hak kazandı. Malatya'ya gelen TSE Başkanı Prof. Dr. Adem Şahin, düzenlenen tören ile Kalite Yönetim Belgesi'ni İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay'a takdim etti.



İnönü Üniversitesi senato salonunda gerçekleşen belge teslim töreninde konuşan TSE Başkanı Şahin, İnönü Üniversitesinin kalite yolculuğuna adım attığı bu sürecin çok önemli olduğunu belirterek, kalite yönetim belgesinin hayırlı olmasını diledi. İnönü Üniversitesinin hak ettiği belgenin iki açıdan büyük önem taşıdığını ifade eden Şahin, "Birincisi böyle bir çalışma bir liderlik olmadan, buna inanmış bir takım kurmadan ve altında bir kurumsal inancı tesis etmeden yapılabilecek bir çalışma değil. Başta Sayın Rektörümüze, kalite çalışması yapan arkadaşlara, üniversitenin her seviyedeki çalışanın buna inanmış olmaları ve bu konuda gayret göstermeleri ancak bu çalışmayı anlamlı hale getiriyor" dedi.



Diğer yandan ise üniversitelerin sürekli ulusal ve uluslararası alanda akredite ve sıralamaya tabi tutulduğunu belirten TSE Başkanı Prof. Dr. Adem Şahin, "Bu tür sıralamalara hazırlık olma bakımından da kalite yönetim sistemi belgesine sahip kuruluşların daha kolay bu sürece adapte olduklarını görüyoruz" şeklinde konuştu. Türk Standartları Enstitüsü olarak iki önemli başlıkta faaliyetlerinin olduğunu dile getiren Şahin, "Biri ismimizin de içerisinde yer alan standardizasyon faaliyetleri. Aşağı yukarı standardizasyonu olmayan hiçbir şey kalmadı. Dünyada ticaretin dili ortak standartla ifade ediliyor. Dünyada korumacılık, rekabet standartlar üzerinden organize ediliyor. Dolayısıyla standartlara etkin olarak katılan ve yön veren ülkeler aynı zamanda gelişmiş ülkeler içerisinde yer buluyor. İkinci önemli faaliyetimiz ise bizim uygunluk değerlendirmesi dediğimiz, test, muayene ve belgelendirme hizmetlerinin içinde bulunduğu gurup hem yurt içinde hem de yurt dışında hizmetlere devam ediyor. Ayrıca yurt içinde en fazla bilinen hizmetimiz TSE markasının güvencesi ile ürün ve tüketici arasındaki güven mekanizmasını tesis etmeye çalışıyoruz. Bunu tek başına yapma şansımız yok, en büyük paydaşımız kamu otoritesi gerek iş dünyası hemen hemen her şeyin merkezine koymamız gereken bilim. Dolayısıyla bizim yaptığımız faaliyetlerin tamamına üniversitelerimiz ne kadar inanırsa, aktif katılırsa ne kadar çok destek olursa bu manada aldığımız mesafe çok daha iyi olacaktır" diye konuştu.



İnönü Üniversitesinin köklü bir üniversite olduğunu ve kendi alanında yetkinliğe sahip bir kurum olduğunu da ifade eden Şahin, "Araştırma merkezi, Teknopark, Tıp Merkezi, fakülteleri, yüksekokulları ile güzide bir üniversitemiz. Daha önce Diş Hekimliği Fakültemiz belge aldı. Bugün ise bu belge ile üniversitemiz genelinde kalite olgusu bir anlamda tescillenmiş, kaliteye olan inancı sürdürebilir hale gelmiş olacak. Üniversitemizin bu belgenin sorumluğu ve yol göstericiliğinde hem üniversiteyi hem de ülkemizi daha güzel noktalara taşıyacağını inanıyoruz" dedi.



İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay ise 30 Ekim itibariyle 1,5 yıllık İSO 9001 Kalite Süreci çalışmalarını başarıyla tamamladıklarını söyledi. TSE'nin 30 Ekim itibariyle İnönü Üniversitesinin kalite belgesini onayladığını kaydeden Kızılay, "1975'de kurulan İnönü Üniversitesi Türkiye'deki 207 üniversite arasında 14'üncü sırada kurulmuş bir üniversitemiz. Üniversitemiz şimdiye kadar Batman, Adıyaman en son olarak da Turgut Özal Üniversitesini kurmuş, dolayısıyla 3 üniversiteyi de kurmuş bir üniversite. Yaklaşık bin öğretim üyesi, 6 bin çalışanı, 42 bin öğrencisi ile büyük bir geçmişe sahip" şeklinde konuştu.



Konuşmaların ardından TSE Başkanı Şahin tarafından Rektör Kızılay'a Kalite Yönetim Belgesi ve TSE bayrağı takdim edildi. - MALATYA