İnönü Üniversitesi korona virüs için eylem planı hazırladı - Son Dakika
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İnönü Üniversitesi korona virüs için eylem planı hazırladı

6 saat önce

Malatya İ korona virüs için eylem planı hazırlayarak, 17 maddelik önlem açıkladı.

İnönü Üniversitesi korona virüs için eylem planı hazırladı, System.String[]

Malatya İ korona virüs için eylem planı hazırlayarak, 17 maddelik önlem açıkladı.


İnönü Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Ahmet Kızılay tarafından yapılan açıklamada, tüm özel muayene ve özel ameliyatların durdurulması kararı alındığını bildirip," Sağlık turizmi kapsamında gelen hastaların kabulünün durdurulması kararı alındı" dedi. Rektör Kızılay, "Korona virüs (Covid -19) riskine yönelik eylem planı hakkında,"İnönü Üniversitesinin Değerli Akademik ve İdari Personeli, Sevgili Öğrenciler, korona virus (Covid -19) salgınının ülkemizdeki yayılımını sınırlandırmak için alınacak önlemler çerçevesinde üniversitemizde aşağıdaki ek önlemlerin uygulanması kararlaştırılmıştır" ifadelerini kullandı.


Rektör Kızılay tarafından yapılan duyuruda, korona virus yayılımını sınırlandırmak için alınan 17 maddelik önlem tedbiri açıklandı. Alınan önlemler şöyle:


" Erasmus, Mevlana, Farabi gibi tüm öğrenci ve öğretim üyesi değişim programlarının askıya alınması,Üniversitemiz içindeki spor salonları, havuzlar ve fitness salonlarında hizmetin durdurulması,


Yemekhane ve restoranlardaki masa ve sandalye sayısının azaltılması ve yemek hizmetinin devam etmesi, Tıp fakültesindeki intörn hekimlerin öğrencilere tanınan üç haftalık tatil süresince uygulamalı eğitime devam etmemeleri, ancak ihtiyaç olması durumunda intörn hekimlerin görevlerine başlamalarının talep edilmesi,Acil olmayan (elektif) hasta yatışları ve ameliyatların azaltılması, Anabilim Dalı/Bilim Dalı poliklinik oda sayısının 1'e düşürülmesi ve bakılacak hasta sayısının azaltılması, Kronik hastalık nedeniyle takip edilen hastaların takip aralıklarının olabildiğince uzun dönemler içinde yapılması, Tüm özel muayene ve özel ameliyatların durdurulması, Serviste yatan hastaların zaruri tıbbi tedavi ihtiyacı olmadığı durumda taburcu edilmeleri, Yoğun bakım ünitelerinde yoğun bakım endikasyonu ortadan kalkan hastaların gecikmeden servise çıkarılmaları veya taburcu edilmeleri, Sağlık turizmi kapsamında gelen hastaların kabulünün durdurulması, Refakatçi ihtiyacı olan yatan hastalarda en fazla bir refakatçiye izin verilmesi,


Mesai saatleri içinde hasta ziyaretlerinin yasaklanması ve 19: 00-20: 00 saatleri arasında her hasta için sadece bir ziyaretçinin girişine izin verilmesi, yoğun bakım hastalarında ziyaretçi kabul edilmemesi ve sadece bir yakınına bilgi verilmesi,Acil serviste şüpheli hastalar için izolasyon ve gözlem odaları oluşturulması, acil olmayan diş hekimliği uygulamalarının ertelenmesi, Hastane personelimizin iş elbiseleri ile hastane dışına çıkmamaları kamuoyuna, öğrencilerimize, akademik ve idari personelimize önemle duyurulur." - MALATYA

Malatya İnönü Üniversitesi, Malatya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 01:35 Kaynak: İHA

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