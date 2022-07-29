Malatya Öyküleri Hikaye Yarışmasında dereceye girenler belli oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Malatya Öyküleri Hikaye Yarışmasında dereceye girenler belli oldu

29.07.2022 17:21
Malatya Öyküleri Hikaye Yarışmasında dereceye girenler belli oldu

İnönü Üniversitesi'nce düzenlenen "Malatya Öyküleri Hikaye Yarışması"nda derece girenler açıklandı.

İnönü Üniversitesi'nce düzenlenen "Malatya Öyküleri Hikaye Yarışması"nda derece girenler açıklandı.

İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, AA muhabirine, jürinin dereceye girenleri belirlediğini söyledi.

Yarışmaya farklı şehirlerden 52 öykü gönderildiğini dile getiren Kızılay, "Yarışmada Mesiha İrehan'ın yazdığı 'Kızılcık Ağacı ve Bülbük' öyküsü birinci seçildi." dedi.

İkinciliği Mücahit Yıldırım'ın "Molla Bekir" ve Abdulvahap Bozdağ'ın "Kabuk" isimli öyküsünün paylaştığını aktaran Kızılay, üçüncülüğü de Nazlı Kara'nın "Benim Adım Necla" ile Atite Güner Tümüklü'nün "Yedi Yalnız Adam" öyküsünün paylaştığını belirtti.

Katılımcılar arasında öğretmen ve öğrencilerin ağırlıkta olduğunu bildiren Kızılay, "Her yaş gruplarından başvuranlar vardı. Katılımcıların en küçüğü 14, en büyüğü 76 yaşında. Amacımız önem verdiğimiz bir alanda hikaye toplayarak, materyal elde etmek. Malatya'nın tanıtımında hikaye ve öyküleri kullanmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Kızılay, yarışmada birinci olan Mesiha İrehan'ı telefonla arayarak, tebrik etti.

İrehan ise çocukluk ve gençlik yıllarının Malatya'da geçtiğini anlattı.

YORUMLAR
500
Malatya'da çeşitli suçlardan gözaltına alınan 10 zanlıdan 6'sı tutuklandı Malatya'da çeşitli suçlardan gözaltına alınan 10 zanlıdan 6'sı tutuklandı Kızılay'dan çalışanlarına enflasyon farkı Kızılay'dan çalışanlarına enflasyon farkı Kızılay'dan çalışanlara enflasyon farkı Kızılay'dan çalışanlara enflasyon farkı
Kaynak: AA

Ahmet Kızılay, Kızılay, Malatya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Malatya Öyküleri Hikaye Yarışmasında dereceye girenler belli oldu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
18:58 AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Miçotakis'e sert sözler: Doğu Akdeniz'de saldırgan bir siyaset takip ettiğini tüm dünyaya göstermektedir
17:51 Trafiği hiçe sayıp geri geri 12 kilometre yol giden sürücüye 1.742 TL ceza kesildi!
17:37 Trabzonspor yeni sezon çalışmalarına başladı! Belçikalı forvet Batshuayi'nin kiralanması için görüşmeler yapılıyor
17:14 Galatasaray Başkanvekili Erden Timur resmen açıkladı: Seferovic kalitesinde bir forvet daha alacağız
16:44 Enflasyon rekor kırdı! Avro Bölgesi'nde 25 yıldan beri ölçülen en yüksek seviyeye ulaştı
16:43 Marmaris'te ormanlık alanda çıkan yangın otele sıçramıştı! Alevler kontrol altına alındı
16:38 Beşiktaş yönetimi teknik direktör Valerien Ismael'e destek çıktı
16:22 Marmaris'te korkutan orman yangını! Yükselen alevler kontrol altına alındı
16:17 Adı Beşiktaş ve Trabzonspor ile anılan Alioski Fenerbahçe yolunda! Oyuncunun menajeri İstanbul'a geldi...
16:15 Şarkıcı Latif Doğan'ın hayatını kaybeden annesi Ayşe Doğan bugün toprağa verildi!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.07.2022 19:06:36. #1.12#
SON DAKİKA: Malatya Öyküleri Hikaye Yarışmasında dereceye girenler belli oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement